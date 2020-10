Polícia Militar Ambiental vai receber R$2 milhões destinados pelo Deputado Federal Delegado Antonio Furtado

Os novos veículos e embarcações vão auxiliar nas fiscalizações e prisões em flagrante de crimes ambientais

Conhecer as necessidades da Polícia Militar e os projetos que precisam de recursos para melhorar a prestação de serviço à população foi o objetivo da visita feita pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado ao Comando Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro na última quarta-feira (14/10). No encontro ficou acertado o envio de R$2 milhões para a aquisição de veículos e embarcações para o Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) com atuação no Sul Fluminense.

– Como delegado de polícia sei que a segurança se faz com policiais motivados e bem equipados. Sei que existem várias demandas e projetos na Polícia Militar que necessitam de recursos para serem executados. Por isso o meu interesse em conhecer as necessidades da corporação do Estado do Rio de Janeiro para que tenham mais condições de prestar um bom serviço de segurança para a população – explicou o deputado Federal delegado Antonio Furtado.

Foi montado um portifólio descritivo dos projetos que necessitam recursos para serem implantados no Estado. Entre eles está a aquisição de equipamentos de energia solar para diminuir os custos dos batalhões, armamento pesados e não letais, e treinamento profissional. Uma maneira de apresentar as reais necessidades da corporação e buscar investimentos.

– Temos muito a agradecer ao deputado delegado Antonio Furtado. Não é de hoje que sempre está a disposição para ajudar nos investimentos necessários para a segurança pública. Apesar de delegado da Polícia Civil, o consideramos um irmão da Polícia Militar por sempre pensar em conjunto com nossas ações – afirmou o Secretário do Estado de Polícia Militar, Rogério Figueredo de Lacerda.

Com grande preocupação com as questões ambientais e, principalmente, os crimes praticados contra os animais domésticos e silvestres, o Deputado federal Delegado Antonio Furtado optou por fazer a destinação da emenda no projeto que visa equipar melhor a Polícia Militar Ambiental (PMAm) com aquisição de veículos, embarcações e equipamentos diversos. Dessa forma, o Sul do Estado vai contar com mais viaturas para atuar mais rapidamente em flagrantes.

– A Polícia Militar Ambiental precisa estar melhor equipada e aparelhada para defender melhor nossos animais domésticos e silvestres. Assim vamos coibir a pratica de crime ambiental. Com mais equipamentos, será possível aumentar o número de flagrantes e punir quem pratica esse crime. Já temos um posto avançado, em Valença, da PMAm e um projeto para trazer um posto de apoio para Volta Redonda – destacou o parlamentar.