PRF flagra passageiro com maconha na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma operação denominada “Operação Tamoio VII”, por volta de uma hora desta sexta-feira, quando sinalizou para um veículo Fiat Siena (São Paulo) no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O veículo com dois ocupantes foi abordado. Durante fiscalização os agentes sentiram um forte odor, característico de maconha. Numa revista minuciosa, os policiais rodoviários federais encontraram numa bolsa de mão do passageiro, de 22 anos, um cigarro de maconha parcialmente consumido e duas pontas do cigarro da mesma droga acondicionados em um recipiente plástico.

Foram encontrados também dois esfareladores (dixavador) com vestígios de farelo de maconha e três pacotes de papel para cigarro artesanal (seda).

O passageiro assumiu ser usuário de maconha. Foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), e o indivíduo liberado. A droga e os acessórios foram apreendidos para posterior destruição.