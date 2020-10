Sindicato garante 2,9% de reajuste salarial para os trabalhadores dos Mármores e Granitos

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região assinou com o Sindicato da Indústria de Mármores, Granitos e Rochas Afins (Simagran) do Estado do Rio de Janeiro, a convenção coletiva de trabalho 2020/2021 do setor. O acordo garantiu 2,9% de reajuste salarial para todos os pisos e um aumento de 5% na cesta básica, que fechou no valor de R$ 173,25.

Outra conquista importante para a categoria foi a manutenção das 54 cláusulas da convenção passada, como hora extra, vale-transporte, café da manhã, ou seja, sem perdas de direitos para os trabalhadores.

O presidente interino da entidade, Dejair Martins, destacou que ao contrário da realidade de muitas categorias, que estão tendo prejuízos no fechamento de acordos e convenções, o sindicato garantiu o reajuste e a permanência das cláusulas, mesmo enfrentando um cenário de crise econômica, agravado com a pandemia do novo Coronavírus.

– O grau de dificuldades com certeza aumentou muito diante da atual realidade das categorias. Tivemos que mostrar ao sindicato patronal que o trabalhador já foi muito prejudicado e que não poderia acumular mais prejuízos. Finalizamos essa convenção com o sentimento de dever cumprido – ressaltou.