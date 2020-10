Alex Martins faz corpo a corpo no Padre Josimo

O candidato do PSB à prefeitura de Volta Redonda, Alex Martins, fez campanha neste sábado (17) no bairro Padre Josimo. Ele fez um corpo a corpo pelas ruas, divulgando suas propostas de governo e ouvindo pedidos da comunidade.

“Reclamações voltadas para a falta de estrutura do bairro, o fechamento da escola municipal antes mesmo da pandemia do coronavírus, por falta de manutenção, e déficit no transporte foram frequentes durante nossa atividade. Aproveitei para explicar que o meu governo não será uma gestão feita a quatro paredes do gabinete, mas sim, de ir às ruas, conversar com as pessoas, olhar nos olhos e buscar resolver os problemas da cidade, a exemplo do que realizei enquanto estive à frente da OAB, através do Projeto OAB Cidadã. Queremos uma cidade mais humana, justa e respeitosa com o ser humano. Para isso, é preciso estar ao lado da população”, disse o candidato.