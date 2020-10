Carreta tomba na Dutra, em Paracambi (RJ)

Uma carreta, carregada com rolos de vergalhão, tombou na tarde deste sábado, por volta das 14h30min, no km 215, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Paracambi. O congestionamento chegou a três quilômetros e o trânsito ficou com lentidão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga caiu sobre a pista e deixou o trânsito lento. O trânsito foi liberado por volta das 16 horas. Segundo a PRF o motorista sofreu escoriações no braço esquerdo.

Ele foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi liberado em seguida.