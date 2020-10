Descarte Solidário de Eletroeletrônicos arrecada mais de quatro toneladas em BM

Ação aconteceu durante todo sábado, 17, na Praça Ponce de Leon, em frente à Igreja Matriz, no Centro

Mais uma edição da Campanha Descarte Solidário de Eletroeletrônicos foi finalizada em Barra Mansa. A ação aconteceu durante este sábado, 17, na Praça Ponce de Leon, em frente à Igreja Matriz, no Centro. No total foram arrecadados cerca de 4,5 toneladas do material, que destinará os recursos recolhidos a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-BM) e a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Coopcat-BM).

A campanha é uma iniciativa do Rotary Clube Alvorada em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e das secretarias de Meio Ambiente e Educação.

Vinicius Azevedo, secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, falou sobre a importância da iniciativa. “Essa é uma ação de grande importância para a cidade, principalmente para o meio ambiente. Esse material, quando descartado de forma irregular, pode provocar grandes prejuízos aos rios e as áreas verdes. Por isso sempre frisamos que as pessoas devem ter mais consciência ao descartar seus eletrônicos”, ressaltou o secretário.

Segundo o secretário de Educação Marcus Vinicius Pires de Barros, apesar da ação central ter sido realizada no sábado, a campanha está acontecendo desde o último dia 22 de setembro em algumas escolas do município. “Para garantir maior adesão para esta iniciativa, disponibilizamos algumas unidades escolares para serem pontos de coleta do material, além disso também utilizamos a Subprefeitura da Região Leste e a quadra poliesportiva do bairro Santa Rita de Cássia para que as pessoas possam descartar seus eletrônicos”, disse.

O diretor de projetos especiais do Rotary Clube Alvorada, Mário Lúcio de Souza, explicitou que os três rotarys se uniram, junto à prefeitura, para ampliar essa campanha. “Mesmo diante da pandemia pudemos perceber que as pessoas aderem a essas iniciativas sociais e ambientais. Barra Mansa foi o segundo município a abraçar esta campanha e estamos muito felizes com a parceria e com esse ótimo resultado”, completou Mário.

Para garantir a segurança de todos participantes, a ação aconteceu em sistema drive-thru e contou com o auxílio da Guarda Municipal no desvio e fluxo funcional do trânsito. Foto: Paulo Dimas