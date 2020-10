Granato afirma que bairros abandonados serão atendidos e que médicos serão valorizados

Durante a sua caminhada pelos bairros Conforto, Ponte Alta, 249, Minerlândia e Eucaliptal, na manhã desse domingo, 18, onde foi muito bem recebido pelos moradores, o candidato a prefeito de Volta Redonda, Granato, do Solidariedade, afirmou que no seu governo esses bairros voltarão a ter a atenção que merecem, já que hoje se encontram praticamente abandonados pelo atual gestor. Conversando com alguns moradores, Granato afirmou que embora esteja havendo uma recessão, no seu governo isso será alterado. “Não vamos cometer os mesmos erros que o atual prefeito está cometendo. Muito pelo contrário, nós vamos por ordem na casa e andar para frente. Quem anda para trás é caranguejo”, afirmou.

Fake News

Durante a conversa com moradores alguns lhe perguntaram sobre as denúncias de que teria havido desfalques na gestão da Covid. Sobre este tema, Granato afirmou que uma das primeiras coisas que fará uma auditoria total nas contas da prefeitura.

Ele comentou ainda que já começaram os ataques a sua campanha, com várias noticias falsas a seu respeito e que isso se dá por causa da sua subida nas pesquisas para o Palácio 17 de Julho.

Saúde

Ele também voltou a afirmar que quando assumir a prefeitura uma de suas primeiras providencias será a de rescindir os contratos com as OS que hoje administram parte da rede de saúde da cidade.

O comentário foi feito depois que a moradora Ana Marcia, do bairro Conforto, lhe indagou como ficaria a saúde depois de Janeiro. Ele não só comentou sobre as OSs como também afirmou que irá acabar com as filas e mudar a forma de atendimento que hoje é feita. “Há pais aguardando atendimento de neuropediatras para seus filhos há mais de dois anos. Enquanto isso não acontece, a criança continua sofrendo em casa. Vamos mudar isso!”, afirmou o Granato.

Ele também a aproveitou a caminhada para cumprimentar a todos os médicos que comemoraram, nesse domingo, o seu dia. “Esta é uma das profissões de maior importância para toda a sociedade e assim como os enfermeiros, nutricionistas e demais membros da equipe devem ser valorizados. Eles não podem ter salários atrasados – como acontece agora na cidade de Volta Redonda, e falta de condições para trabalhar”, afirmou. E concluiu: “Vejo o atual gestor dizendo que fez isso e aquilo para conter a Covid-19. Mas, se não fosse à equipe multidisciplinar da saúde, isso não teria acontecido. Estes profissionais foram e estão sendo uns heróis no combate a esta pandemia”.

Assessoria de imprensa