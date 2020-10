Homem é assassinado no bairro Fazenda da Barra 2

Policiais militares foram acionados no início da madrugada deste domingo, por volta de 1h30min, para verificar informação sobre uma tentativa de homicídio na Rua Sarah Matuck, nas proximidades do Campo Belo, no bairro Fazenda da Barra 2, em Resende.

Os policiais foram até o local e encontrou a vítima sendo socorrida por populares e levada para o Hospital de Emergência, em Resende. A mulher que estava sendo ameaçada de agressão pela vítima, contou aos policiais que o homem teria invadido a sua residência, quebrado seus pertences e fazendo ameaça de morte. O filho, de 17 anos, foi até o local para tentar acalmar o homem que havia quebrado e ameaçado sua mãe.

Neste momento o agressor teria ameaçado e tentado esfaqueá-lo. O adolescente conseguiu tirar a faca do agressor e desferiu várias facadas e em seguida deixou o local. Pouco depois, a mãe recebeu uma ligação do filho que decidiu se entregar à polícia. O adolescente informou que estava na altura da Casa & Vídeo, no bairro Campos Elíseos, onde foi encontrado pelos policiais.

A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito durante procedimentos no hospital. Por ser menor de idade, ele vai ficar à disposição da Justiça