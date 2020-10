Secretaria de Saúde de Barra Mansa realiza dia D de campanha de vacinação

Unidades de saúde funcionaram neste sábado (17), oferecendo imunização contra Sarampo e Poliomielite

A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, contabilizou somente neste sábado (17), Dia D da campanha de vacinação contra Sarampo e Poliomielite, a imunização de 5.296 pessoas. Todos os Postos de Saúde da Família (PSF) funcionaram no horário normal, para atender o maior número de munícipes.

A campanha também contou com a avaliação de caderneta de todos os menores de 15 anos com o objetivo de verificar e completar o calendário das demais vacinas.

Para o secretário de Saúde e Barra Mansa, Sérgio Gomes, o Dia D de toda e qualquer campanha é essencial para alcançar um maior número de pessoas. “Essas iniciativas tem como objetivo estimular as pessoas que não encontram tempo durante a semana de irem as unidades de saúde para colocar em dia a caderneta de vacinação. Em Barra Mansa sempre temos bons resultados com essas iniciativas”, celebrou o secretário.