Deputado Delegado Antonio Furtado aumenta valor da verba destinada ao IFRJ Campus Pinheiral

Com a nova solicitação apresentada, o colégio agrícola receberá R$700 mil para investimento em segurança e equipamentos para laboratório

No início do mês o deputado federal Delegado Antonio Furtado havia anunciado a destinação de R$500 mil para o IFRJ, Campus Pinheiral, para serem utilizados na aquisição de câmeras de segurança, alarmes, construção de muros e asfaltamento. Com a proposta de melhorar ainda mais as instalações com a construção de um laboratório, serão enviados mais R$200 mil. Ao todo, R$700 mil reais estarão disponíveis para a instituição em 2021.

– Nessa nossa parceria vamos conseguir trazer mais investimentos para o colégio agrícola. Em 2020 fazemos a destinação para que ano que vem esse dinheiro seja liberado e utilizado pela escola da melhor maneira possível. Além de melhorar a segurança para atender os alunos e professores, será construído um laboratório para auxiliar nas atividades práticas de ensino – explicou o parlamentar.

Os investimentos realizados no IFRJ proporcionam melhor estrutura aos alunos e professores e, consequentemente, melhoram a qualidade de ensino devido a obtenção de equipamentos e montagem de laboratórios.

– A palavra é essa: gratidão. Ano passado já nos ajudou com meio milhão que permitiu fazermos o novo portão de acesso, pavimentar a entrada e equipar o prédio novo que abriga os cursos de agronomia, biologia e computação. Agora temos uma notícia fantástica que são esses R$700mil para o ano que vem e que farão toda a diferença na segurança do instituto – destacou o diretor geral do IFRJ campus Pinheiral, Marcos Fabio de Lima.

Mesmo localizado em Pinheiral, o Instituto beneficia a todo o Sul Fluminense por atender alunos de várias cidades da região. E para garantir a qualidade de ensino e segurança, os investimentos estão sendo realizados.

– Estamos aqui com muita felicidade e, mais uma vez, a sua ajuda vai contemplar a inauguração de um novo laboratório para atender aos alunos da graduação e dos cursos técnicos. Agradeço em nome de todos do instituto – destacou o diretor de produção do IFRJ campus Pinheiral, Nelson Costa.