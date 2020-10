O motorista perdeu o controle de seu carro na madrugada desta segunda-feira e derrubou um poste batendo em seguida na frente do Supermercado Casa do Arroz, que fica na Rua João Pessoa, no Centro de Barra do Piraí.

O motorista foi encontrado desacordado e foi levado para a Santa Casa de Barra do Piraí. Segundo a unidade hospitalar, a vítima não teve ferimentos graves. Devido ao poste que foi derrubado, moradores das proximidades ficaram sem energia elétrica.