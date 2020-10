PRF flagra jovem dirigindo carro sem CNH na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na noite desta segunda-feira, por volta das 20 horas, um jovem, de 18 anos, conduzindo um VW/Virtus (Barbacena-MG), sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante fiscalização, o jovem disse que o veículo era de seu pai, que estava sentado no banco do carona. O pai do jovem, de 44 anos, confirmou que havia entregue a direção do veículo ao filho, mesmo sabendo que ele não era habilitado, alegando que estava utilizando óculos novos e não estava acostumado ainda, tendo dificuldade para enxergar no período noturno.

O proprietário do veículo foi detido por cometer o crime de trânsito por permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. A pena é de seis meses a um ano, ou multa.

Por ser crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) em desfavor do proprietário do veículo, que será remetido ao Ministério Público (MP), tendo o proprietário se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

Além do enquadramento no crime de trânsito, foram aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito de dirigir sem possuir CNH e entregar direção de veículo a pessoa sem CNH, que somadas chegam ao valor de R$ 1.760,82.