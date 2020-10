Troca de tiros entre PM e suspeitos deixa dois mortos e cinco feridos, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda

Atualizada: Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico de drogas acabou com dois mortos e cinco feridos, no final da manhã desta segunda-feira, na servidão Boa Esperança, na Rua São João da Barra, próximo a uma área de mata, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima que dava conta de que o local funcionaria como ponto de drogas levou os agentes até os suspeitos. Quando os policiais militares chegaram por volta das 10 horas, se depararam com oito suspeitos armados e foram recebidos a tiros. Os policias militares revidaram.

Segundo informações, duas granadas foram arremessadas na direção dos policiais. Foram apreendidos três pistolas, um carregador, 680 pinos de cocaína, 316 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor e R$170 em dinheiro.

Pelo menos cinco ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram ao local. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde deles. Quanto aos policiais, ninguém ficou ferido.