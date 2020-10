Divulgados nomes dos mortos em confronto com a Polícia Militar

Foram identificados os dois mortos no confronto com policiais militares, na segunda-feira, por volta das 10h30min, numa área de mata do bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Os mortos são: Ryan Rodrigues Ribeiro, de 18 anos, e Leandro de Souza Monteiro Gomes Amado, 40 anos. O sepultamento dos dois foi marcado para a manhã desta terça-feira (20) nos cemitérios Portal da Saudade e Retiro, respectivamente.

Durante a troca de tiros ficaram feridos dois jovens de 21 e 18 anos, e um adolescente de 17. Eles foram socorridos no Hospital São João Batista. No local, após o confronto, os policiais militares encontraram duas granadas, três pistolas, um carregador, 680 pinos de cocaína, 316ytrouxinhas de maconha e R$ 170, em dinheiro.