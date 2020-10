Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso no início da tarde desta terça-feira, com uma arma de fogo na Rua Beira-Rio, no bairro Saudade, em Barra Mansa. Os agentes foram até o local da denúncia e tiveram a entrada autorizada pelo suspeito que mostrou onde estava o revólver calibre 32.

No local foram apreendidas também três munições calibre 32, três munições calibre 38 e R$ 1.168,00 em dinheiro. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde permaneceu preso.