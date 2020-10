Polícia Militar prende homem suspeito de furto de bicicleta no bairro Brasilândia

Um homem foi preso no final da tarde desta terça-feira após o furto de uma bicicleta numa casa no bairro Brasilândia, em Volta Redonda. O suspeito não percebeu que estava sendo filmado por câmeras de segurança. Depois de várias tentativas, ele conseguiu abrir o portão de uma casa e teria furtado uma bicicleta.

Ele saiu tranquilamente, mas através do projeto “Rede de Vizinhos e Lojistas Agentes”, os moradores acionaram os policiais militares que estavam em patrulhamento nas proximidades do bairro e conseguiram prender o suspeito no bairro Santo Agostinho.

Os policiais conseguiram localizar o suspeito que informou que já tinha vendido a bicicleta para um morador de Dorândia (Barra do Piraí). O suspeito e o comprador da bicicleta foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. A vítima já se encontrava na delegacia para fazer a ocorrência do furto da bicicleta.