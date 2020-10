Polícia Militar prende homem com arma e carro roubado, em Resende

A Polícia Militar prendeu no início da tarde desta terça-feira, um homem que estava com uma arma e um carro com registro de roubo em Barra Mansa. A prisão ocorreu no bairro Itapuca em Resende. O Voyage (preto) que seria de motorista de aplicativo, foi roubado no último domingo, quando o proprietário deixava o bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa.

O carro teria sido utilizado no assalto a um posto de combustível às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A arma apreendida com o suspeito que dirigia o Voyage estava municiada com seis balas. Foto: Polícia Militar