PRF realiza fiscalização de veículos na Dutra, em Floriano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nesta terça-feira, a operação denominada “Operação Tamoio VII” com o objetivo de fiscalizar sistemas de sinalização, iluminação e placas de identificação, no posto da PRF, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A operação começou às 18 horas e terminou às 20 horas, com um veículo removido para o pátio da PRF por irregularidade. Foram extraídas 24 multas, 14 CRLVs (documentos de veículos) recolhidos devido às pendências a serem regularizadas. No caso do recolhimento do CRLV, se não houver risco à segurança do trânsito, o veículo é liberado para posterior regularização, após o prazo estabelecido (normalmente cinco dias).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a operação é importante coibir veículos com problemas nas sinalizações que podem provocar acidentes por dificuldade na visibilidade do motorista. Existem também os motoristas mal intencionados que transitam com veículos com sistemas de sinalização e iluminação alterados ou ineficientes.