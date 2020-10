Acidente deixa um morto na Rio-Santos, em Angra

Um homem, de 51 anos, que seria morador da Japuíba, morreu em um acidente ocorrido na tarde de terça-feira, na BR-101 (Rodovia Rio Santos), na altura do bairro Camorim Grande, nas proximidades de um radar, em Angra dos Reis.

A vítima que conduzia um Fiat Palio bateu de frente com outro, conduzido por um homem de 43 anos, que sofreu apenas ferimentos leves. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram encontraram a vítima sem vida.

Segundo informações do local, o homem que conduzia o Palio teria passado mal ao volante. A polícia está apurando as causas do acidente. Há suspeita de que o motorista que morreu tenha passado mal ao volante. Fotos: Redes sociais