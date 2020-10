Barra Mansa confirma mais duas mortes por Covid-19 e total chega a 174 óbitos

A prefeitura de Barra Mansa, através da secretaria de Saúde divulgou na noite desta terça-feira, a morte de mais duas pessoas por Covid-19. Trata-se de uma idosa, de 77 anos, que estava internada na Santa Casa de Barra Mansa, e um idoso de 71, que estava internado no Hospital Regional Zilda Arns (Hospital Regional) em Volta Redonda.

O número de óbitos no município em decorrência do coronavírus subiu para 174. O município agora tem 3.764 casos de coronavírus. Foram registrados mais 37 casos confirmados da doença. Segundo o boletim epidemiológico, Barra Mansa tem 3.764 pessoas que foram diagnosticadas com a doença, sendo que 3.249 já estão curadas.