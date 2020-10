Deputado Federal delegado Antonio Furtado tem reunião com Secretário de Estado da Polícia Civil

Encontro foi marcado para apresentar projetos que necessitam de recursos para serem viabilizados e para tratar da convocação de aprovados em concursos da área de segurança pública

Para conhecer os projetos que necessitam de recursos e fazem parte do portfólio montado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve hoje (21/10) na Secretaria de Estado da Polícia Civil. Outro assunto abordado foi a necessidade da convocação dos concursados aprovados no concurso público serem chamados para exercerem as funções.

– Os projetos da Polícia Civil visam melhorar a área da inteligência, da investigação e da ação. Vão ajudar a aumentar o nível de resolução de homicídios. Quando vemos acontecer esse tipo de crime, queremos a prisão do criminoso para aumentar a nossa sensação de segurança e evitar outras mortes. Eu, como deputado federal e delegado de polícia, quero, e vou, ajudar a minha instituição, justamente por isso que estamos conversando – explicou o deputado Federal delegado Antonio Furtado.

Dentre as propostas apresentadas como necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos na Polícia Civil, dois projetos foram destacados e ganharam a atenção do deputado Delegado Antonio Furtado para que entre no cronograma de emendas com verbas destinadas para serem liberadas no próximo ano.

– Agradeço a visita do deputado. A gente sabe da carreira de sucesso como delegado, conhecemos a sua história. Sempre foi um delegado da ponta, que esteve junto com os policiais, prestando um excelente serviço à população. Destacamos dois projetos que vão aumentar a elucidação, principalmente, nos crimes de homicídio. O primeiro é a modernização da perícia de microvestígios balísticos, uma perícia nas nossas armas para saber de onde saiu o projétil. O segundo é a coleta de vestígios e fragmentos de impressões digitais para que cheguemos no local do crime e seja possível descobrir quem fez o mal – apresentou o secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski.

A visita foi aproveitada pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado para explicar ao novo secretário a situação dos candidatos aprovados no concurso de Oficial de Cartório da 6ª Classe da Polícia civil do Rio de Janeiro que aguardam ser efetivados para ocuparem as vagas ociosas que existem na polícia.

– Muitas vezes para conseguir o reconhecimento de um direito é necessário lutar, lutar com muita veemência, lutar com força e jamais desistir. Quero que os concursados consigam o sucesso de assumir o cargo. Essa é a forma mais rápida e mais justa de atendermos a população nos serviços que precisam ser prestados – declarou o parlamentar.

O Concurso de Oficial de Cartório da 6ª Classe da Polícia civil do Rio de Janeiro foi realizado em 2013 e teve o prazo prorrogado devido ao decreto de estado de calamidade financeira, assinado pelo, então governador do Rio, Francisco Dorneles, que permanece até hoje.

– Só tenho a agradecer ao deputado o empenho nessa luta com a gente. Tivemos uma ótima acolhida no lugar que vai ser a nossa casa. O secretário reconheceu a nossa causa e a necessidade das delegacias terem novos policiais – declarou Natalia Barros, representante da turma de aprovados no concurso de Oficial de Cartório da 6ª Classe da Polícia civil do Rio de Janeiro.