Dois homens foram baleados no final da noite desta terça-feira, na Rua Hermes da Fonseca, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Os policiais militares foram informados e quando chegaram ao local, se depararam com um homem ferido nas proximidades de um escadão.

Os policiais militares acionaram o Corpo de Bombeiros que levou a vítima para o Hospital São João Batista. Outro homem foi baleado no rosto. Ele foi encaminhado para o mesmo hospital e seu estado de saúde é grave.