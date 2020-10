Hospital São João Batista tem novo diretor para cuidar da transição de gestão da unidade

Novo diretor vai priorizar o atendimento a população, as condições de trabalho da equipe, reabastecimento da unidade e negociação com fornecedores

Visando garantir o bom funcionamento do Hospital São João Batista (HSJB), a Secretaria Municipal de Saúde acaba de anunciar que o médico ortopedista e traumatologista Rodrigo Valério será o novo diretor da unidade na transição da Organização Social (OS) que faz a gestão do hospital. Rodrigo tem mais de 20 anos de serviços prestados à rede pública, todos no HSJB.

A medida tem como objetivo garantir que o Hospital São João Batista, principal unidade de urgência e emergência da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, não fique desabastecido durante a transição e que a rotina do setor seja reorganizada para voltar a realizar as cirurgias eletivas.

Rodrigo Valério iniciou sua trajetória no hospital como técnico de enfermagem. “Já cursava medicina nessa época e, depois que me formei, comecei a trabalhar no HSJB como ortopedista. Estava trabalhando com as rotinas da ortopedia, mas já passei por vários setores como pronto-socorro, como plantonista. Com a decisão de retornar a administração do hospital para o município fui convidado a assumir a direção da unidade”, disse o médico.

Rodrigo ainda lembra que o Hospital São João Batista sempre foi uma unidade de referência, prestando importantes serviços à população de Volta Redonda. “Acredito que esses anos todos que tenho dentro do São João Batista e o bom relacionamento que mantenho com os funcionários podem contribuir para uma boa gestão. Vamos priorizar o atendimento da população e também garantir que os nossos colegas tenham boas condições de trabalho. Para isso, vamos restabelecer o abastecimento do hospital, colocar em dia o pagamento dos funcionários e negociar as dívidas que ficaram com os fornecedores”, disse o médico.

A secretária municipal de Saúde, Flavia Lipke, ressalta que o processo de transição da administração do HJSB está sendo acompanhado pelo poder publico municipal. “Estamos acompanhando, monitorando e fiscalizando todas as ações, através das comissões que foram criadas, sobre o abastecimento de insumos, medicamentos e demandas relacionadas a saúde. Essa comissão está montando os processos para que possamos assumir o hospital novamente”, disse a secretária.

Flávia afirmou que na terça-feira, dia 20, foi realizada uma reunião com a Defensoria Publica para pactuar as tratativas desses contratos com a Associação Filantrópica Nova Esperança (Anfe) que atende a HSJB e a Associação Mahatma Gandhi, responsável pela administração do Hospital do Retiro.

“Ficou estabelecido como seria a manutenção dessa transição para garantir o acesso a saúde da população e para que ela não seja prejudicada em função dessa mudança. No momento não há prejuízo de assistência a saúde da população. Hoje tivemos um encontro também com o Cremerj, Defensoria Publica, Associação Filantrópica Nova Esperança (Anfe) e Procuradoria do Município, para tratar do que foi levantado e estabelecer a correção. Estamos aguardando os relatórios desses órgãos para que possamos atuar em cima do que foi identificado, para que não haja prejuízo para a população”, finalizou Flávia.