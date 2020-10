Morre jovem agredido por mulheres em Angra dos Reis

Uma briga ocorrida na última segunda-feira provocou a morte de um jovem, de 19 anos, em Angra dos Reis. O jovem brigou com duas mulheres dentro de um carro no pátio de um posto de combustível, do bairro Balneário.

Câmeras de segurança registraram a briga. O jovem chegou a ficar caído no chão. Segundo os policiais militares que estiveram na ocorrência, o rapaz e as duas mulheres passaram a noite bebendo e pela manhã houve o desentendimento, chegando às vias de fato.

O jovem foi levado em estado grave para o Hospital Municipal da Japuíba. Ele tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimado pela equipe médica. Fotos: Redes sociais