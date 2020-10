PRF flagra motorista sem CNH na Dutra, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento por volta das 22h10min, desta terça-feira, quando abordaram um VW/Jetta (Cataguases-MG), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

No veículo estavam dois ocupantes, o condutor, de 30 anos, e o passageiro e proprietário do veículo, de 28 anos. Os agentes pediram a CNH do homem que conduzia o veículo, mas ele disse que não possuía a CNH. Ele informou aos policiais que o proprietário do veículo, que estava no banco do carona, havia passado à direção do veículo por estar com sono. Ocorre que o proprietário do veículo também não tinha CNH.

Os dois alegaram ser proprietários de adegas, em São Paulo e estavam seguindo à passeio no Rio de Janeiro. O proprietário foi enquadrado no crime de trânsito. Foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) onde o proprietário se comprometeu a comparecer para responder o processo em liberdade.

O veículo foi recolhido ao pátio. Além do TCO, foram aplicadas as devidas multas pelas infrações cometidas, no valor total de R$ 1.760,82.