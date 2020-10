PRF flagra veículo com registro de furto em Volta Redonda

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram no início da noite desta quarta-feira, por volta das 19h50min, um veículo VW Gol (Volta Redonda), com registro de furto, no km 265, da BR-393 (Lúcio Meira), no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

Segundo a PRF o condutor do veículo, de 32 anos, apresentou um CRLV do ano 2011, o que levantou suspeita da equipe. Diante da suspeita da procedência do veículo, foi feita uma verificação minuciosa de seus sinais identificadores onde foram encontrados indícios de adulteração no número do motor e chassi.

Após a verificação foi constatado que se tratava de outro veiculo da mesma marca, modelo e cor com registro de furto no dia 20 de março de 2020, em Volta Redonda. O condutor informou que comprou o veiculo há pouco tempo, mas não apresentou documentos comprobatórios, o que também será apurado.

Diante dos fatos, o condutor ileso e o veículo foram encaminhados para 88ª DP, onde será submetido à perícia técnica, registro e demais procedimentos legais.