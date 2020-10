PRF prende taxista transportando cocaína em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na noite desta quarta-feira, por volta das 21h30min, um taxista, de 44 anos, conduzindo um Chevrolet Spin (táxi), no km 319, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante fiscalização de combate ao crime, os agentes encontraram malas de viagem no porta-malas do veículo. O taxista informou aos policiais que tinha sido contratado para levar as malas do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, até Curitiba (PR).

Durante fiscalização nas malas de viagem, os policiais iniciaram revista nas malas de viagem. A princípio, encontraram apenas roupas e pertences pessoais, mas perceberam que as malas estavam pesadas, mesmo sem as roupas. Após uma fiscalização minuciosa, os policiais descobriram pacotes de cocaína em fundos falsos das malas, num total de cinco pacotes da droga, com peso estimado em cinco quilos.

O taxista recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Em consulta aos sistemas foi verificado que o taxista já possuía antecedentes criminais, estando respondendo processo por tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro.

A ocorrência foi encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia.