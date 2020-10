Centro de Imagem ganhará novo sistema para agilizar entrega de resultados

Com a implantação do novo sistema, os pacientes poderão acessar os laudos dos seus exames de casa

Funcionários do Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves, que fica no Estádio Raulino de Oliveira, passarão por um treinamento a partir dessa terça-feira, dia 20, para operar o novo sistema que está sendo implantado no local. O treinamento, que será ministrado para técnicos, médicos e para o setor administrativo, vai até o dia 29. Através do treinamento, a equipe do Centro de Imagem vai aprender a operar o Sistema PACS (do inglês, Picture Archiving and Comunication System), uma ferramenta que viabiliza a comunicação e o arquivamento de imagens de maneira segura e padronizada, capaz de aumentar a produtividade, reduzir gastos e dar mais segurança aos profissionais e pacientes.

Com a implantação do PACS, o paciente terá acesso, de casa, ao laudo do seu exame. Através desse projeto, que passará a funcionar no início de novembro, o usuário receberá um código de identificação e, pelo computador ou celular, poderá acessar o seu laudo. Esse novo sistema também irá agilizar o tempo do laudo do exame garantindo rapidez, segurança e qualidade ao paciente. Outro objetivo da implantação desse sistema é reduzir o tempo de entrega dos exames de rotina de 20 para 10 dias.

A secretária municipal de Saúde, Flavia Lipke, destaca que a nova ferramenta vai desburocratizar a retirada do laudo de exames realizados no Centro de Imagens. “O PACS vai garantir que os resultados dos exames sejam entregues com mais rapidez e facilidade, pois o paciente pode acessar de forma mais fácil o seu resultado e com mais conforto. Além disso, vai evitar que as pessoas precisem sair de casa, o que é muito importante nessa época de pandemia”, disse a secretária.

O Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves acabou de ganhar também nova central de revelação. Com essa aquisição, mais dois aparelhos passarão a atender os pacientes da rede pública de saúde após a pandemia, aumentando a capacidade instalada de exames de raio-X de 100 para mais de 300 por dia. Antes da pandemia, quando o setor foi fechado para atender os pacientes com a Covid-19, eram oferecidos 120 exames diariamente com apenas um aparelho.

O número de atendimentos foi reduzido para 30% da sua capacidade total em função da pandemia, registrando uma média 40 exames de raio-X por dia. Além disso, o Centro de Imagem está realizando 32 exames de mamografia e 40 de ultrassonografia diariamente.

O local está seguindo todas as orientações de segurança e prevenção contra a Covid-19, agendando três pacientes a cada meia hora. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde está aproveitando o Outubro Rosa, mês de conscientização para o controle do câncer de mama, e proporcionando um maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, contribuindo para a redução da mortalidade.

Para reforçar e agilizar a oferta de exames, haverá atendimento durante todos os sábados do mês de outubro. Serão ofertados 40 exames, sendo 20 na parte da manhã e outros 20 durante a tarde. O funcionamento do Centro de Imagem é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados funcionará das 8 às 17 horas.