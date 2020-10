Uma colisão ocorrida na tarde desta quinta-feira, por volta das 16 horas, deixou uma pessoa com ferimentos na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio) com a Avenida Pernambuco, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

A colisão foi entre um Fiat e uma caminhonete VW Saveiro. Uma ocupante do Fiat Uno teve ferimentos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista. A Polícia Militar esteve no local para a confecção do Boletim de Ocorrência de Trânsito.