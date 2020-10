Dayse Penna fala sobre investimentos em esporte

Apoio do deputado federal Delegado Antonio Furtado viabiliza projetos na área

Na noite desta quarta-feira, 21, Dayse Penna e Ademar Esposti acompanharam o candidato a reeleição vereador Carlinhos Santana em reunião no Água Limpa com o Santos Futebol Clube e representantes do Garra Futsal Feminino, ambos do bairro.

Durante sua fala Dayse destacou a importância do poder executivo incentivar e apoiar o esporte. “Nas últimas gestões quase não houve investimentos em esporte e lazer, precisamos ocupar e cuidar dos espaços. O esporte é prevenção contra a violência e possibilidade de gerar novos talentos”, afirmou Dayse.

Segundo a candidata, estruturar os bairros de forma que integrem suas atividades e espaços públicos é o caminho para uma cidade dinâmica e inteligente. “No projeto Educação Integral nosso objetivo é preencher os horários e ocupar os espaços públicos com atividades de cultura, esporte e lazer para alunos da rede municipal dentro de cada bairro, mas além disso é preciso se apropriar daquilo que é nosso e acima de tudo, cuidar. Volta Redonda é nossa casa”, Dayse Penna

O candidato a vice-prefeito na chapa de Dayse, Ademar Esposti foi enfático quanto ao uso correto das verbas. “O que falta na política da nossa cidade é honestidade. A gente precisa de um governante que fala a verdade, seja honesto, se dedica e não joga o dinheiro público fora”, enfatizou

Carlinhos Santana reforçou seu discurso de oposição ao atual governo e relembrou sua atuação na câmara. “Sou oposição há quase quatro anos, tive que entrar na justiça para realizar várias obras, sou feliz pelo lado que eu escolhi, o lado da população”, ressaltou o candidato.

Dayse Penna mencionou ainda que a parceria com o deputado federal Delegado Antonio Furtado possibilita a promoção de projetos e obras para esporte e lazer. “O Ministério do Esporte abre editais para que as cidades possam apresentar projetos para captação de recursos e assim Volta Redonda pode conseguir investimento para as modalidades que desejar trabalhar”, explicou Dayse