Neto vai às redes sociais após parecer do MPE contra candidatura

Candidato esclarece que não houve impugnação, como circula em mensagens

O candidato do DEM à prefeitura de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, usou sua rede social na manhã desta quinta-feira (22) para rebater mensagens que circulam, também em redes sociais, de que seu pedido de registro de candidatura teria sido indeferido pela Justiça eleitoral. As mensagens passaram a circular depois que o MPE (Ministério Público Eleitoral) reiterou sua posição contra o deferimento, posição que já havia manifestado anteriormente. A decisão sobre a concessão ou não do registro de candidatura do ex-prefeito deve sair nos próximos dias.

“Só para gente deixar claro: não houve qualquer decisão sobre impugnação de nossa candidatura ontem. O que aconteceu é que mais uma vez pediram ao juiz eleitoral para me deixarem fora da disputa”, afirmou Neto na postagem, acrescentando: “Não acreditem em fake news”. Segundo ele, “se acontecer algo, vamos ser os primeiros a avisar vocês. Somos e continuamos sendo candidatos”.

O MPE defende a impugnação da candidatura em razão da rejeição das contas de Neto, referentes a 2011, pela Câmara de Volta Redonda. Além deste, há outros pedidos de impugnação que o juiz eleitoral vai julgar em relação à candidatura do ex-prefeito, entre eles da coligação “A Esperança de Volta” (PT-PV), que incluem rejeição das contas de Neto referentes à Companhia Estadual de Habitaçao (Cehab), da qual ele foi presidente. Em sua defesa, o candidato do DEM afirma, em síntese, que as rejeições de contas não ensejam sua inelegibilidade.

