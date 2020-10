VÍDEO: Trem atinge carro no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa

Um trem da MRS Logística atingiu um veículo Fiat no final da manhã desta quinta-feira na Rua Sebastião Bonifácio de Queiroz, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Por pouco não ocorria uma tragédia. Com problemas mecânicos o carro não parou e avançou parando sobre a linha. O carona saiu para não ser atingido e ficou desesperado ao perceber que a motorista ainda estava no interior do veículo que foi arrastando por vários metros.

O carona e um ciclista tentaram empurrar o carro, mas não deu tempo para tirar o veículo sobre a linha férrea. O choque foi inevitável e a colisão foi lateral. A mulher que estava ao volante sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A mulher informou que o motor em pane desligou e ela não conseguiu parar o veículo. Foto e vídeo: Redes sociais