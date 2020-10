Candidata a vereadora de Resende é presa em delegacia

A candidata a vereadora em Resende Leda Mota (PCdoB), de 44 anos, foi presa em flagrante na quinta-feira (22), na delegacia de polícia da cidade, onde compareceu para registrar queixa contra o marido por violência doméstica. A ordem de prisão foi dada pelo delegado Michel Floroschk, por causa de uma confusão protagonizada pela candidata dentro da unidade.

Leda procurou a delegacia depois de publicar nas redes sociais um vídeo do marido quebrando móveis no interior da residência do casal. Nas imagens, apenas o homem aparece e destrói ao menos três cadeiras que foram atiradas no chão.

Segundo o que o FOCO REGIONAL apurou, ao chegar à delegacia, Leda foi atendida por dois policiais civis, um deles mulher, que levou a candidata para o Núcleo de Atendimento à Mulher (Nuam) para tomar seu depoimento. A confusão começou quando, avisado do caso, o delegado Floroschk foi até o Nuam, segundo ele para orientar a vítima sobre as tipificações que ela poderia incluir na ocorrência. Neste instante, Leda – que segundo os agentes de plantão já chegou “alterada” à unidade – teria se voltado contra o delegado, chamado por ela, aos gritos, de “machista e facista”. Em um dado momento, ela também teria questionado se o policial era surdo.

Depois de sair da delegacia para falar com um advogado, que estava do lado de fora, a candidata teria retornado filmando com o celular os policiais, à esta altura todos parados por causa da confusão.

Floroschk deu voz de prisão à candidata por atentar contra o funcionamento de serviço público, justificando que três outros flagrantes que estavam sendo feitos foram paralisados, um deles o de prisão do marido da candidata. A transferência de presos de Resende para a Cadeia Pública também foi suspensa devido ao tumulto. Ainda segundo ele, durante os cerca de 40 minutos da confusão protagonizada pela candidata, diversas pessoas que esperavam para fazer boletins de ocorrência desistiram. “Sinto muito pelo ocorrido, mas delegacia de polícia não é picadeiro”, chegou a afirmar o delegado-titular. MATÉRIA DO JORNAL FOCO REGIONAL