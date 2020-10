Granato tem candidatura aprovada pela Justiça Eleitoral

O candidato a prefeito por Volta Redonda, Granato, pelo Solidariedade, teve a sua candidatura homologada, nessa sexta-feira, dia 23, pelo juiz eleitoral da 131ª Eleitoral, Marcelo Dias da Silva. Com isso o candidato está em plenas condições para disputar o cargo nas eleições que acontecerão no próximo dia 15 de novembro.

Para o candidato esta decisão encerra uma fake News que informava que seu pedido havia sido negado, quando na realidade a decisão foi outra.

“O eleitor tem que ficar muito atento com o que está sendo postado nas redes sociais. Mas, se eles acham que isso me chateia, muito pelo contrário. Ninguém ataca quem está atrás, apenas nos que estão na frente e isso prova que a minha candidatura é uma realidade”, afirmou o candidato.

Granato tem como candidato a vice, o empresário conhecido como Geraldinho do Gelo, do Podemos.

Agenda

Neste fim de semana, Granato estará fazendo carreatas pelos bairros Vila Brasília, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur e adjacências. No domingo, a partir das nove horas, ele participa de uma carreta pelos bairros Três Poços, Água Limpa e Jardim Amália.