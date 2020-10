Hospital São João Batista recebe reposição de insumos

Essa é uma das primeiras medidas da nova gestão para garantir a qualidade do serviço durante a transição entre as administrações

Como parte da estratégia da nova gestão do Hospital São João Batista de garantir o bom funcionamento do hospital durante o período de transição, nesta sexta-feira, dia 23, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda fez uma reposição de insumos na unidade hospitalar.

Foram repostos grande quantidade de insumos como atadura gessada, matérias para cirurgias, luvas, anestésicos, antibióticos, entre muitos outros itens. Além disso, uma nova remessa de medicamentos também está programada para chegar ao hospital durante o final de semana.

Vale lembrar que todo o processo de transição da administração do HJSB está sendo acompanhado pelo poder público municipal. A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando e fiscalizando todas as ações, através das comissões que foram criadas. “Na manhã desta sexta-feira tivemos uma reunião entre a equipe de transição, a OS e a prefeitura. Então tudo está sendo feito com a maior transparência”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke. “Os serviços da unidade seguem normalmente”, frisou.

Essa semana também foi anunciado como o novo diretor da unidade na transição da Organização Social (OS), que ainda faz a gestão do hospital, o médico ortopedista e traumatologista Rodrigo Valério.

Rodrigo garante que vai priorizar o atendimento da população e também garantir que os colegas que atuam no local tenham boas condições de trabalho. “Estamos reabastecendo o hospital e vamos trabalhar para colocar em dia o pagamento dos funcionários e negociar as dívidas que ficaram com os fornecedores”, disse o médico. SecomVR – com fotos de Evandro Freitas