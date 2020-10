Baltazar visita Santo Agostinho e faz campanha pelo voto útil

O candidato à prefeitura de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, afirmou, durante visita aos bairros Santo Agostinho e Volta Grande I e II, que está animado com a corrida eleitoral e com o desejo de mudança da população, que abraçou o movimento #ViraVR. Segundo ele, a vontade de mudar a situação da cidade e o carinho da população, são seus maiores combustíveis durante a campanha.

“Tenho um propósito: colocar Volta Redonda nos trilhos. Para isso me coloquei a disposição da cidade e isso que me motiva. É cansativo, mas é gratificante. Cada aceno, cada cumprimento e cada demonstração de carinho, me fazem perceber que estamos no caminho certo. Todos os bairros que visitei nessa semana, tive uma recepção muito calorosa, mesmo com todas as dificuldades sociais impostas pela pandemia”, afirmou Baltazar.

Durante a visita, Baltazar afirmou que a campanha para “virar a chave” de Volta Redonda está a todo vapor e que ele se sente confiante para a chegada do primeiro turno, marcado para o dia 15 de novembro. “Eu sou candidato. O voto em mim vale, não é jogado fora. Volta Redonda precisa de experiência para sair da crise e isso eu tenho de sobra. Superamos a crise da privatização da CSN e vamos superar mais essa. Onde há crise, há esperança. Chegou a hora dessa cidade voltar a sorrir e, como os nossos eleitores mais jovens estão dizendo: o pai tá on.