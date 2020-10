Leandro Rocha Orem foi assassinado na tarde deste sábado, quando chegava em casa de carro após o trabalho na Alameda dos Pais, no bairro Recanto de Paty, em Paty do Alferes.

Segundo policiais militares, um veículo branco se aproximou e quatro homens saíram do veículo e atiraram contra a vítima que estava no banco do carona.

O corpo foi removido, após ser periciado, e levado para o Instituto Medico Legal (IML).

O caso foi registrado na delegacia e será investigado. (Foto: PM/Divulgação)