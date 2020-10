Período de pandemia reduz em 21% a procura por exames de mamografia

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dando continuidade à Campanha Outubro Rosa, que acontece na Casa da Mulher Clementina Tavernari, realizou na sexta, 23, mais uma etapa dos exames de mamografia. Os procedimentos acontecem respeitando todas as medidas de prevenção contra o coronavírus e de acordo coma Secretaria, a procura pela mamografia apresentou uma redução de 21%, em relação ao mesmo período do ano de 2019. A SMS ressaltou que parte da queda também pode ser um reflexo da suspensão determinada pela Secretaria de Estado de Saúde e Ministério Público no período inicial da pandemia. No entanto, com a retomada gradativa das atividades, utilzando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, a Casa da Mulher tem otimizado esses trabalhos.

O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, destacou a importância da realização do exame. “O câncer de mama é a segunda causa de morte mais frequente em mulheres, porém, o diagnóstico precoce é fundamental para que haja mais chances de cura, cerca de 95%, afirmou o secretário, que ainda falou como a mamografia auxilia nesses resultados. “As formas mais eficazes para detecção precoce do câncer de mama são o exame clínico da mama e, principalmente, a mamografia. Para o controle do câncer de mama, é recomendado que as mulheres realizem exames anualmente, na faixa dos 50 a 69 anos”, finalizou Luiz Fernando.

Marcações

Conforme informações da Secretaria, as marcações para a realização da mamografia acontecem por meio das Unidades de Saúde da Família e da Casa da Mulher, de segunda a sexta, das 7h às 17h. É importante ressaltar que para esse procedimento é preciso apresentar encaminhamento médico.

Mais informações através do telefone da Secretaria Municipal de Saúde (24) 3353-4899. Foto: Dorinha Lopes.