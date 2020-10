Rodrigo Drable caminha na Região Leste conversando com a população

No fim da tarde desta sexta-feira, 23, o prefeito de Barra Mansa e candidato à reeleição, Rodrigo Drable, caminhou ao lado de sua vice-prefeita, Fátima Lima, percorrendo as ruas do bairro Nove de Abril. Durante a caminhada, o prefeito teve a oportunidade de ouvir as demandas dos moradores da Região Leste.

Drable ressaltou as maiores conquistas do seu mandato para a região como a inauguração subprefeitura, com base de segurança policial e os postos do Procon e da Secretaria de Meio Ambiente; a reinauguração da policlínica Nove de Abril com extensão do horário de atendimento, a reforma do UBSF Santa Rita; a inauguração do Centro de Tratamento da Covid, além das reformas de quadras e praças, revitalização das ruas Jarbas Cansado, Santa Rita e da rua Antônio Elias Arbex, no Boa Vista III, e da pavimentação das vias de acesso (Rua Carlos Elias Curry – Boa Vista II), entre outras.

“Caminhando pelas ruas da cidade, podemos perceber o sucesso da nossa gestão nos olhos das pessoas. No Nove de abril não foi diferente. Fomos muito bem recepcionados pelos moradores. O povo daqui é maravilhoso, nos trata com muito carinho. Eu ouço, o tempo todo, os elogios à saúde que voltou a funcionar e à subprefeitura que tem contribuído muito com a população da região que consegue resolver diversas demandas de maneira prática e acessível”, destacou Rodrigo Drable.

Maria Elisabete Nascimento, trabalhadora doméstica e moradora do bairro Metalúrgico, foi uma das contempladas com uma unidade habitacional do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, localizado no bairro Paraíso de Cima. Após um desabamento ocasionado pelas chuvas ocorridas em fevereiro, ela perdeu a casa onde morava com os filhos. “Desde que a minha casa desabou, estou morando na casa de parentes. Conquistar uma moradia com dignidade e segurança para a minha família foi uma benção na minha vida. Já fiz a vistoria e agora é aguardar a entrega da chave que será em dezembro”, contou Maria Elisabete.

Já para o comerciante Frank dos Santos, morador do bairro Nove de Abril, as principais melhorias para a região nos últimos anos foram o atendimento da policlínica e a instalação da subprefeitura. “Gostei muito da vinda dessa nova estrutura da policlínica que tem agradado muito os moradores, já que muitas vezes a gente se deslocava até para o município vizinho para consultar. A chegada da subprefeitura também foi muito boa, porque conseguimos resolver muita coisa sem precisar ir ao Centro”, afirmou Frank.