Saae de Barra Mansa realiza higienização na Praça da Matriz

Quadra do bairro Roselândia também recebeu os serviços de sanitização nesta sexta-feira

Desde o início da pandemia provocada pela Covid-19, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) tem destinado uma equipe para realizar a desinfecção de áreas públicas do município. Nesta sexta-feira (23), a higienização ocorreu na Praça Ponce de Leon, próximo à Igreja Matriz, no Centro, e na quadra poliesportiva do bairro Roselândia.

Vale ressaltar que os trabalhos de sanitização seguem as normas de orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), utilizando água tratada com acréscimo de solução de hipoclorito de sódio, com teor de 500 mg/L de cloro, residual livre, para desinfecção de áreas externas com alta propriedade.

O diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, disse que essa atividade é realizada diariamente em diversas localidades do município. “O Saae atua diariamente em diversos pontos da cidade para ajudar a combater o contágio do coronavírus. O nosso objetivo é manter os serviços de limpeza em todo município”, declarou Fanuel.