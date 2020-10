Jovem é preso e adolescente é apreendidos suspeito de assalto, em Volta Redonda

Um jovem, de 19 anos, foi preso, e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na madrugada deste domingo (25) por suspeita de assaltarem um motorista e roubarem o seu carro, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, eles roubaram o Vectra preto KKS-6421, no bairro Vila Americana, e fugiram em direção ao bairro Aterrado. Diante destas informações, a guarnição se posicionou na Avenida Sete de Setembro para efetuar o cerco, flagrando o veículo passando pelo local.

A PM informou que foi dada ordem para o condutor parar, que não foi obedecida, iniciando uma perseguição. Os policiais informaram que os suspeitos seguiram em direção ao bairro Voldac e atiraram contra a viatura que vinha logo atrás. Os agentes revidaram, já na altura do bairro Aero Clube, fazendo com que eles retornassem na contramão para Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado.

Segundo a PM, o condutor perdeu a direção do veículo e bateu no canteiro da rotatória próximo ao viaduto, que faz a ligação entre os bairros. O condutor tentou fugir para um terreno baldio que fica às margens da avenida, mas foi alcançado. Os outros dois ficaram no local, onde foram detidos.

Dentro do carro, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com sete munições. Felipe Cury