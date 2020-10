Barra Mansa Sub-20 é campeã do Torneio Jair Rosa Pinto

A equipe sub 20 do Barra Mansa Futebol Clube conquistou neste domingo (25), o troféu Jair Rosa Pinto ao vencer o Futtalents (PR), por 1 a 0, com o gol do meio-campista Luquinha. Em entrevista ao repórter Cleyton Santos, Luquinha falou da emoção ao conquistar o título. “A marcação estava em cima o tempo todo e eu não conseguia fazer nada. Recuperei a bola, fui para dentro e fui feliz de fazer o gol pro Barra Mansa”, comentou.

O time comandado pelo treinador Max Félix encerrou a competição com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos disputados, com nove gols marcados e nenhum sofrido.

O torneio homenageou um dos maiores nomes do futebol brasileiro, Jair Rosa Pinto, o “Jajá de Barra Mansa”, que nasceu no então distrito de Quatis, hoje município. Jair da Rosa Pinto, iniciou sua carreira no juvenil do Leão do Sul, até ser contratado pelo Madureira (Rio).

Depois foi contatado pelo Vasco, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo e Seleção Brasileira. Por Diogo de Oliveira Paula/Blog do Barra Mansa FC