O comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, em Resende, o tenente-coronel Perry Souza, se reuniu com os policiais militares abordando temas importantes como a valorização do policial, a importância da postura, da abordagem durante o serviço, as condições de trabalho, eleições e o Sistema Integrado de Metas.

O Comandante elogiou a unidade e a tropa e reforçou as diretrizes da Polícia Militar se colocando à disposição dos policiais e da sociedade civil organizada.