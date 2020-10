Prefeitura de Barra Mansa realiza testagem em massa para Covid-19

Ação aconteceu na Praça Ponce de Leon, no Centro

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta segunda-feira (26) mais uma etapa da testagem em massa para detecção da Covid-19 na população. A ação aconteceu na Praça Ponce de Leon, próximo a Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro. Os testes utilizados foram do tipo rápido e o serviço é o segundo a ser feito nesta semana. No sábado, os exames foram realizados na Praça das Nações Unidas, no Ano Bom.

Desde que foi anunciada a pandemia do novo coronavírus, a prefeitura tem efetuado testes nos cidadãos para monitorar e controlar a evolução da doença no município. Além dos testes em pontos específicos da cidade, foram realizados exames em profissionais de saúde, líderes religiosos, motoristas de táxi e aplicativos.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes destacou a importância das medidas tomadas pelo governo municipal. “O objetivo dessa ação foi para detectar os pacientes positivos, evitando assim a propagação da doença, pois a pessoa pode estar com a Covid-19, sem sintomas, e não saber que está infectada. Após a afirmação de positivo, orientamos que o munícipe siga os protocolos de saúde, que incluem o isolamento”.

A analista contábil Camila da Silva parabenizou o serviço prestado pela pasta. “É muito importante esta ação junto às pessoas para que elas possam saber se já tiveram contato com o vírus ou até mesmo se estão com a doença e se encontram assintomáticas. Achei muito bom esse trabalho feito pelos profissionais de saúde de Barra Mansa, pois mostra a atenção que estão tendo com os cidadãos”, frisou Camila.

A ação aconteceu de 8h às 16h30. Antes de serem testadas, as pessoas passaram por uma triagem, onde foram levantadas informações do paciente. Os dados colhidos são registrados na Secretaria de Saúde e encaminhados ao Estado. Após o cadastro, os presentes foram direcionados a realização dos testes e aguardaram o resultado que saiu em 15 minutos.

Na noite desta segunda foi confirmado um novo boletim epidemiológico. Até o momento são 15.568 exames realizados, com 3.911 positivos, 30 casos suspeitos, 3.377 curados, 11.627 descartados e 177 óbitos.