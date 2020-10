Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão ocorrido no início da noite desta segunda-feira, no km 306, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Resende.

O carro ficou prensado na divisória da pista. O motorista foi socorrido com ferimentos e levado para o Hospital de Emergência, de Resende. O trânsito ficou com lentidão no local.