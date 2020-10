Beira Rio recebe mutirão de manutenção

Revitalização da área de lazer, às margens do rio Paraíba, envolve diversos órgãos da prefeitura e contempla toda a extensão de cinco quilômetros

A Beira Rio, em Volta Redonda, está sendo revitalizada. A iniciativa faz parte de uma ação conjunta e envolve diversas secretarias da prefeitura. Entre os serviços estão capina, pintura, lavagem de calçadas e consertos em geral.

As ações foram definidas durante reunião entre o secretário de Estratégia Governamental, Joselito Magalhães, com representantes das secretarias municipais de Infraestrutura (SMI), Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Meio Ambiente (SMMA) e Ação Comunitária (SMAC), além do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) e Guarda Municipal.

No encontro, foi definido o papel de cada pasta no mutirão que vai revitalizar toda a extensão da Beira Rio, cerca de cinco quilômetros. O Saae-VR ficou responsável pela lavagem das calçadas, além da recomposição de calçadas, meio-fio e grama. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fará a poda baixa nas árvores. Já a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana ficará responsável pela sinalização horizontal na ciclovia.

A Secretaria de Infraestrutura fará o serviço de serralheria e carpintaria para consertar bancos e playgrounds, além de revitalizar a iluminação na Beira Rio. Todo o trabalho terá apoio da equipe da Guarda Municipal e também da Secretaria de Ação Comunitária que fará a interlocução com pessoas em situação de rua que ficam no local.

“A Beira Rio é uma área importante de lazer, esporte e entretenimento e, por orientação do nosso prefeito, nós demos início a essa revitalização. É um espaço muito utilizado, tanto para lazer quanto para mobilidade urbana e por isso o envolvimento de todas as secretarias, inclusive da Guarda Municipal”, destacou Joselito.

A dona de casa Alcione Brás realiza caminhadas diárias pela Beira Rio e comemorou a iniciativa. “Acho muito importante essa revitalização, pois vai dar um novo visual na Beira Rio. Eu caminho sempre aqui com minha filha e acho essencial ter um lugar bonito e seguro” disse Alcione. Fotos: Evandro Freitas