Casal é preso com mais de 2 mil cápsulas de drogas dentro de ônibus

Uma denúncia anônima levou os policiais militares a prender na tarde desta segunda-feira, um casal com 2,3 quilos de cocaína, dentro de um ônibus intermunicipal, no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul. O ônibus tinha saído de Três Rios e foi interceptado pelos policiais militares. Durante abordagem ao casal, os agentes encontraram dentro da mochila da mulher mais de 1.194 cápsulas de cocaína enroladas em sacos plásticos, totalizando 2,2 quilos da droga.

O casal recebeu voz de prisão e encaminhado à delegacia. Eles vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas.