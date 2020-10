Comitê Municipal para elaboração de protocolos para retorno às aulas avança na finalização documento

Próximos passos são de avaliação do Conselho Regional de Medicina e Secretaria de Saúde para posterior envio ao Tribunal de Justiça do município

O quarto encontro do Comitê Municipal de Educação de Barra Mansa aconteceu nesta terça-feira (27), na Escola Sesi e reuniu os 18 representantes dos diferentes setores da área. O objetivo da reunião foi continuar a construção do protocolo de retorno seguro das aulas. Após ser lido e aprovado pelos presentes, o documento seguirá para a apreciação do Conselho Regional de Medicina e Secretaria de Saúde e, em seguida, ao Tribunal de Justiça municipal para homologação.

Segundo o secretário de Educação Marcus Vinicius Pires de Barros, ainda não há uma data para o retorno das aulas, mas o grupo de trabalho tem atuado com o objetivo de tornar essa realidade mais próxima. “É lógico que estamos priorizando a segurança de todos, por isso desenvolvemos um protocolo de forma minuciosa, preservando a saúde dos nossos estudantes e profissionais. Agora, o nosso retorno depende de dois vieses, o da saúde e da justiça, mas estamos avançando juntos”, declarou Marcus.

A gerente de Educação Básica Saionara Maciel completou. “Após todo o trabalho realizado pelo Comitê, será apresentado o dossiê às autoridades competentes. Precisamos aguardar a decisão judicial. Somente a partir da autorização dos órgãos, o município dará início aos procedimentos de retorno”, garantiu a gerente. Foto: Chico de Assis