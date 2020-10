Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões na manhã desta quarta-feira deixou o motorista do caminhão que bateu na traseira do outro com ferimentos graves, no km 327, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Resende.

O motorista que ficou preso às ferragens teve lesões graves nas pernas. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência, em Resende. A pista sofreu interdição parcial e o trânsito está fluindo pela faixa da esquerda.