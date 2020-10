Ailton Marques visita o bairro Jardim das Acácias

Bairro que recebeu obras como: a Creche Municipal Enrico Secchi, cuja a construção estava parada há 12 anos; a urbanização da Lagoa; a revitalização da Escola Cruz e Souza e da Quadra Poliesportiva; da Área de Lazer, da Unidade de Saúde da Família e do Policlínico, além do sistema de videomonitoramento, o Jardim das Acácias foi sede na quarta, 28, da caminhada do candidato à reeleição, o prefeito Ailton Marques (PDT) que foi junto também à candidata a vice na mesma chapa, a vereadora Bianca Sampaio (PTB).

Outras benfeitorias no bairro foram: serviço de eficientização de iluminação pública com luminárias de LED; pavimentação da parte final da Rua 1; assim como a Servidão Alfredo Mattos, situada no bairro Jardim das Acácias entre as Ruas 12 e Amazonas, que segue recebendo melhorias, que envolvem: implantação de meios-fios e calçamento, a pavimentação com intertravados e infraestrutura com instalação de manilhas para o sistema de drenagem de águas pluviais. Essa mesma obra contempla a construção de um mirante na Rua 12. Recentemente o bairro recebeu ainda oito novos redutores de velocidade, pinturas de faixas de pedestre e de outras sinalizações horizontais e serviços de recuperação na pavimentação asfáltica.

“Muito obrigado à população do bairro Jardim das Acácias, que abriu as portas para que pudéssemos falar sobre os nossos préstimos, os nossos serviços, enquanto prefeito, enquanto candidato, pensando no futuro da nossa cidade”, disse Ailton, que também falou ainda sobre suas propostas para o bairro em caso de reeleição. “É fundamental a promoção de melhorias que favoreçam o bem-estar, a qualidade de vida e a segurança dos moradores. Para isso, uma das propostas do nosso plano de governo é a implantação de uma sub-base da Guarda Civil Municipal, no bairro Jardim das Acácias. Através de um planejamento, que envolve a participação popular, vamos ainda proporcionar benfeitorias que facilitem a mobilidade urbana e incentivem a educação, a cultura, o esporte e o lazer”, completou.